Il Cnsas lombardo festeggia l’impresa di Tommaso Lamantia sul K2

31 luglio 1954: sono passati settant’anni dalla conquista italiana della vetta del K2, da parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, con la celebre spedizione coordinata da Ardito Desio e con il contributo di Walter Bonatti. La bandiera italiana torna a sventolare sulla cima della seconda montagna più alta del mondo, grazie a una spedizione del Cai di Biella, a cui ha partecipato anche l’alpinista lombardo Tommaso Lamantia, accademico del Cai e soccorritore in capo alla Stazione di Varese della XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Un’impresa impegnativa, che mette in evidenza, ancora una volta, l’eccezionale competenza di tantissimi nostri soccorritori, in grado di raggiungere risultati di livello internazionale. Un plauso a Tommaso Lamantia, in attesa di festeggiare, il 12 dicembre 2024, anche i settant’anni di fondazione del Cnsas.