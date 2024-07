Il concerto di Umberto Tozzi “sfratta” il consiglio comunale di Varese, la seduta del 18 luglio a villa Recalcati

Domani sera, giovedì 18 luglio 2024, alle 20.45 è prevista una nuova seduta del consiglio comunale di Varese. Contrariamente al solito, però, non avrà luogo in Salone Estense, ma nella Sala Consiglio della Provincia di Varese.

Lo spostamento è stato provocato dalle attività del Varese Summer Festival, che giovedi 18 ospita il concerto di Umberto Tozzi, proprio sul grande palco dei giardini antistanti palazzo Estense. Difficile lavorare al destino della città mentre dall’esterno le casse intonano “Ti amo” o “Si può dare di più”, perciò l’amministrazione comunale ha chiesto ospitalità alla Provincia di Varese, che per un giorno accoglierà i consiglieri comunali.

L’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA “IN TRASFERTA”

L’ordine del giorno della seduta prevede soprattutto la trattazione di temi di programmazione e bilancio del comune. Tra questi, spicca la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 da parte dell’Assessore Cristina Buzzetti. Il DUP è uno strumento di pianificazione strategica importante per il triennio 2025-2027, che delineerà gli obiettivi e le priorità del Comune di Varese.

Inoltre, verrà ratificata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20 giugno 2024, riguardante una variazione al bilancio di previsione 2024/2026 adottata con urgenza. Anche questa ratifica sarà illustrata dall’Assessore Buzzetti. L’ordine del giorno include anche una modifica al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e l’assestamento del bilancio di previsione 2024/2026, presentati sempre dall’Assessore Buzzetti. Un altro punto importante trattato dall’assessore Buzzetti sarà la verifica dello stato di attuazione dei programmi e il controllo degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

L’Assessore Roberto Molinari presenterà invece il nuovo regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione Tecnico, previsto dalla DGR n. XI/6101 del 14 marzo 2022, relativo all’assegnazione dei servizi abitativi transitori.

Inoltre, verranno discusse le modifiche al contratto di servizio stipulato tra il Comune di Varese e AVT Srl, con l’obiettivo di migliorare il servizio di trasporto per le persone in stato di bisogno. Anche questa discussione sarà guidata dall’Assessore Buzzetti.

Infine, la consigliera del Partito Democratico, Luisa Oprandi, presenterà una mozione per l’intitolazione di uno spazio pubblico in onore del Prof. Cornelio Roella, un gesto significativo per commemorare il suo contributo alla città.

LO STREAMING DELLA SEDUTA