Il maltempo provoca danni al campo sportivo dei Gorillas: “Non ci arrendiamo, pronti a ripartire”

Anche il campo sportivo dei Gorillas, la squadra di Football americano della città di Varese, ha subito danni causati dal maltempo. Forti piogge e venti intensi hanno causato significativi danni alle strutture del campo nel quartiere San Fermo. In particolare un grosso albero è caduto su un capanno causando danni alle attrezzature e rendendo temporaneamente inagibile il cortile adiacente agli spogliatoi. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco e successivamente il lavoro dei ragazzi della squadra di softball della Varese Family che insieme agli atleti della prima squadra biancorossa, hanno contribuito a sgomberare dai rami l’area interessata. La dirigenza dei Gorillas Varese ha immediatamente avviato le operazioni di valutazione e riparazione dei danni. Nonostante le difficoltà, la squadra non si lascia scoraggiare e continua a guardare avanti con ottimismo e determinazione. Infatti, sono già in programma una serie di eventi che animeranno il quartiere San Fermo a partire dal mese di settembre.

Per il mese di settembre, i Gorillas Varese in collaborazione con tutte le associazioni ed istituzioni locali, stanno organizzando una serie di eventi musicali, culturali e sportivi che promettono di portare divertimento e intrattenimento a tutta la comunità. Questi eventi saranno un’occasione non solo per gli appassionati di football americano, ma anche per tutte le famiglie e i residenti del quartiere. Una delle iniziative più importanti è rivolta ai giovani del quartiere San Fermo. A partire da agosto, i minorenni residenti avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente per la stagione 2024-2025 di flag football e tackle. Questa iniziativa è aperta sia ai ragazzi che alle ragazze e rappresenta un’opportunità per avvicinarsi al mondo del football americano.

“L’offerta di iscrizioni gratuite è un chiaro segnale dell’impegno dei Gorillas Varese nel sostenere la comunità locale e promuovere lo sport tra i giovani, offrendo loro un’alternativa sana e costruttiva per il loro tempo libero. La programmazione degli eventi di settembre e le nuove iscrizioni per i giovani rappresentano un passo concreto verso un futuro più luminoso e sostenibile per la squadra e per l’intera comunità locale. Ad Agosto ritornerà anche il coach statunitense Will Gaines che potrà così iniziare subito a lavorare con le nuove reclute. Il maltempo ha messo alla prova la resilienza dei Gorillas Varese, ma la squadra e la sua dirigenza dimostrano di non arrendersi mai. Con grandi eventi all’orizzonte e nuove opportunità per i giovani, il quartiere San Fermo è pronto a vivere un autunno di sport, musica e crescita comunitaria. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a partecipare attivamente alla rinascita del campo dei Gorillas Varese”, spiegano dal campo di San Fermo.