Il micetto cade nella canna fumaria in disuso, salvato dai vigili del fuoco lo adotta la vicina a Leggiuno

È caduto nella vecchia canna fumaria e non è più riuscito ad uscire. Alle 17 di martedì 23 luglio i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti nel comune di Leggiuno in via Roma per un gatto caduto in una canna fumaria in disuso e rimasto intrappolato.

Per poter raggiungere il felino è stato necessario aprire un varco nel cemento, solo così gli operatori intervenuti hanno potuto afferrarlo e trarlo in salvo.

L’animale, senza un proprietario, è stato preso in cura dalla vicina dell’abitazione abbandonata.