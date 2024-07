Il neo sindaco Poretti racconta i primi mesi a Gornate Olona

«Stiamo lavorando, fra progetti approvati, nuove idee e l’analisi attenta della situazione del paese»: Emanuele Poretti, dal giorno successivo alle elezioni, si è rimboccato le maniche e ha iniziato a dedicarsi all’attività amministrativa.

Tra le prime azioni compiute c’è stato l’incontro con i dipendenti comunali: «Un bel gruppo di lavoro con i quali è stato un piacere confrontarsi – evidenzia il Sindaco, che anticipa come a partire da settembre siano in programma cambiamenti – dopo le vacanze valuteremo insieme a loro una riorganizzazione dell’intero apparato comunale, fra mansioni, spazi da utilizzare all’interno del municipio e orari di apertura degli sportelli pubblici. Lo scopo è sia quello di migliorare i servizi offerti ai cittadini, ma anche quello di efficientare il lavoro dei dipendenti».

Un’altra novità mira a supportare la cittadinanza: «A partire dal prossimo autunno ci terremmo a inserire negli spazi ambulatoriali uno sportello di ascolto al quale i gornatesi potranno rivolgersi per avere informazioni e suggerimenti, senza spostarsi in città limitrofe come Tradate. Un servizio che potrà aiutare soprattutto i nostri anziani o chi è impossibilitato a spostarsi».

Proprio pensando alla popolazione con i capelli bianchi, Poretti annuncia qualche novità: «Vorremmo introdurre dei corsi, ad esempio di ginnastica dolce, sia di nostra iniziativa sia aderendo a format provinciali o extracomunali: vorremmo arricchire l’offerta disponibile per il tempo libero di anziani, ma anche del resto dei cittadini. E’ nata poi dalle persone incontrate in giro per Gornate una nuova idea: organnizzare un soggiorno balneare per l’estate del 2025. Manca parecchio tempo, certo, ma gli input che arrivano dai cittadini sono per noi importanti e lavoreremo in tal senso».

Pensando invece ai più piccoli, la nuova Amministrazione comunale si è mossa con la conferma di quei servizi “capaci di fare la differenza” nella vita delle famiglie: «E’ stato confermato il Piano di Diritto allo Studio e approvato il servizio scuolabus verso le scuole Secondarie di Castiglione per due anni, affinchè i genitori possano organizzarsi. Oltre a questo – tiene a mettere in luce Poretti – volevamo garantire ai gornatesi il servizio di post scuola, capace di offrire stabilità nella routine familiare, e con soddisfazione posso annunciare la sua approvazione».

Il mese di agosto ci saranno lavori di sistemazione alle scuole di Gornate

Il mese di agosto vedrà inoltre «Un nuovo restyling per la scuola, sulla quale si procederà con l’inserimento di nuovi arredi, sistemazione degli edifici e quelle migliorie che rendano gli ambienti più fruibili per il personale docente e gli alunni» elenca il Primo cittadino.

Il gruppo di “Insieme per Gornate si rinasce” con il sindaco Poretti

I lavori procedono dunque: la macchina comunale di “Insieme per Gornate si rinasce” si è messa in moto. Intanto, anche il Consiglio comunale ha iniziato a riunirsi e Poretti spende parole di stima verso l’opposizione.

«C’è rispetto reciproco e la volontà da ambo le parti di dialogare per il bene della nostra comunità. I consiglieri di minoranza si stanno ponendo in modo collaborativo, facendo domande e ponendo questioni come ci aspetti dall’opposizione, ma sempre con dialogo e ascolto».

Prima delle chiusure estive, Poretti getta lo sguardo già all’autunno e a quello che sarà uno dei lavori più impegnativi che interesseranno il paese: «Metteremo mano al progetto di sistemazione di piazza Grigioni, analizzando quanto pianificato fino ad ora e ragionando su eventuali migliorie che potrebbero interessare gli spazi. Di tutto questo ne discuteremo ampiamente con i cittadini: abbiamo in previsione l’organizzazione di una assemblea pubblica nella quale spiegare il progetto definitivo, affinchè i gornatesi sappiano nel dettaglio come si trasformerà la piazza».