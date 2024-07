Il parcheggio di piazza Reppublica a Saronno diventa digitale e sarà diviso in due

Il parcheggio di piazza Repubblica a Saronno subirà una serie di trasformazioni: sarà diviso in due aree, digitalizzato e diventerà completamente a pagamento. Queste novità sono state presentate giovedì 18 luglio dall’amministrazione comunale con il sindaco Augusto Airoldi, presente insieme all’assessore alla Mobilità, Franco Casali.

Il cantiere, situato tra via Cesate e piazza Repubblica, inizierà lunedì 22 luglio e proseguirà per tutto il mese di agosto realizzando le due aree in cui sarà suddiviso il parcheggio: prima quella Nord e poi quella Sud.

Il presidente di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo, ha illustrato i dettagli del progetto: l’obiettivo è risolvere le criticità dell’area di sosta con soluzioni efficaci. La problematica principale è l’accesso unico che causa conflitti tra le auto, mettendo a rischio i pedoni. Questo intervento mira a prevenire attese, code e piccoli incidenti.

Il parcheggio sarà suddiviso in due aree, chiamate Nord e Sud separate da un’aiuola. L’attuale ingresso servirà solo il parcheggio Nord, mentre un nuovo ingresso sarà creato su via Cesati per il parcheggio Sud. Un aspetto cruciale sarà l’implementazione di un sistema digitale che informerà gli automobilisti sugli spazi liberi, grazie a una sensoristica che fornirà informazioni precise sul numero di posti disponibili in ciascuna area.

Dopo aver parcheggiato, l’automobilista dovrà recarsi al parcometro e inserire la targa e il numero dello stallo. Chi utilizza l’app Easypark potrà semplicemente inserire il numero dello stallo nell’app.

Tutti gli stalli dei due parcheggi saranno a pagamento. Il progetto fa parte di un ripensamento degli stalli con riordino e riorganizzazione. Saranno recuperate le zone disco convertendole in aree di parcheggio libero nelle aree limitrofe di via Cesate, via Maestri del Lavoro e via Milano. Si tratta di una razionalizzazione della sosta, concentrando quella a pagamento in piazza Repubblica.