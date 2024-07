Il patriarcato è ancora tra noi? A Luino un ciclo di incontri per discuterne

Il collettivo varesino VAcheLotta, in collaborazione con l’Associazione luinese Utòpia, presenta il progetto “(de)costruzione transfemmminista”.

Si tratta di un ciclo di tre incontri per «ragionare insieme e per iniziare a decostruire la società patriarcale, ovvero quella nella quale le donne vivono ancora una quotidiana situazione di discriminazione nelle più svariate forme, e mettere in dubbio le proprie certezze sulle questioni di genere, assumendo uno sguardo transfemminista, in un’ottica intersezionale, che non lascia indietro nessun soggetto: mettiamoci in gioco e gettiamo le basi per una società del consenso e dell’’autodeterminazione» raccontano gli organizzatori.

Gli incontri si terranno presso Villa Hussy, in via Creva 4 a Luino, dalle ore 20:30. Dopo il primo incontro introduttivo, che si è svolto il 21 giugno, il secondo sarà il 5 luglio e il terzo il 26 luglio. Per mezzo di attività di gruppo e momenti di dialogo, adottando una prospettiva di confronto e nel tentativo di sviluppare un pensiero critico rispetto alle tematiche trattate, le persone volontarie del collettivo presenteranno e tratteranno tre tematiche principali – violenza di genere, mascolinità tossica e transfemminismo – «per iniziare ad aprire gli occhi e guardare alla macchina del patriarcato e agli ingranaggi che lo costituiscono» aggiungono gli organizzatori.

Venerdì 5 luglio – violenza di genere e mascolinità tossica

Il secondo incontro, approfondendo il tema della violenza di genere con un focus particolare sulla sistematicità della violenza stessa, affronterà il tema della mascolinità tossica. Si entrerà nel vivo della questione con un’intervista doppia a chi si occupa in prima persona della questione: la Dott.ssa Camilla Nocerino, Socia Fondatrice della Cooperativa Dorian Gray e Marina Ghidelli, Responsabile del CAV (Centro Anti Violenza) DonnaSIcura di Luino.

Venerdì 26 luglio – transfemminismo e attivismo

Terzo ed ultimo incontro, dedicato al movimento femminista e transfemminista: cosa fare concretamente per cambiare il sistema patriarcale in cui viviamo? Come creare cambiamento? Cosa significa “fare comunità”? Come fare attivismo?

Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi, per proporre tematiche da trattare o per rimanere informati sulle attività del collettivo VAcheLotta è possibile seguire la loro pagina Instagram: @va.che.lotta