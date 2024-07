Il Presidente Mattarella firma il decreto per il nuovo gonfalone di Bardello con Malgesso e Bregano

Lunedì 29 luglio con inizio alle 18.30, nell’ex municipio di Bregano si svolgerà il consiglio comunale di Bardello con Malgesso e Bregano.

Quattro i punti all’ordine del giorno: il documento unico di programmazione 2025-2027, l’assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 con la modifica del piano degli investimenti e la salvaguardia degli equilibri di esercizio, la modifica della convenzione dei comuni rivieraschi del Lago d Varese e l’approvazione del regolamento di polizia urbana.

Prima della fine della seduta, il sindaco Giuseppe Iocca prenderà la parola per alcune comunicazioni. Parlerà innanzitutto del problema scuola relativamente alle due primarie del territorio ma anche del futuro inserimento nel comprensivo di Gavirate e dei colloqui in atto per definire un futuro sostenibile alle luce del calo demografico.

Iocca darà poi comunicazione dell’approvazione, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del nuovo gonfalone del comune. La notizia è stata anticipata al comune anche se l’atto ufficiale non è ancora nelle mani del Prefetto Pasquariello. A settembre ci sarà la presentazione ufficiale del gonfalone con una cerimonia pubblica.