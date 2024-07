Alunni in calo: i sindaci di Gavirate Besozzo e Bardello pensano alla fusione dei due comprensivi

Entro i prossimi 5 anni il numero degli studenti diminuirà del 20%. Nei numeri, quella contrazione rischia di penalizzare gli attuali due comprensivi di Gavirate e di Besozzo: « Insieme hanno 1400 iscritti ma in futuro scenderanno sotto i minimi consentiti dalla normativa per mantenere una direzione dell’istituto».

Il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano ha avviato una riflessione con i colleghi dei due comuni vicini Parola di Gavirate e Coghetto di Besozzo, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche e la Provincia: « Abbiamo già avuto un incontro e ci ritroveremo all’inizio di agosto per fare il punto. La linea è quella di non farsi trovare impreparati quando si dovranno effettuare i tagli che già si chiedono in Regione Lombardia: si parla di sette dirigenti in meno ora e 12 nei prossimi anni».

La proposta sul tavolo è quella di fondere i due comprensivi Carducci di Gavirate e Adamoli di Besozzo così da garantire i livelli di iscrizioni richiesti.

«A Bardello con Malgesso e Bregano abbiamo deciso di mantenere al momento le due primarie ma, se le iscrizioni a Malgesso non dovessero superare le 15 alla prima, allora concentreremo gli alunni a Bardello mantenendo il percorso quinquennale mentre la scuola di Malgesso andrà verso la chiusura».

L’idea non è molto popolare tra i residenti di Malgesso: « Ho già incontrato i genitori spiegando la situazione – spiega ancora Iocca – a settembre organizzeremo un incontro aperto a tutti per raccontare bene cosa sta accadendo e quali misure intendiamo adottare in difesa del servizio scolastico nel nostro comune».