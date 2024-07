Il sindaco di Varese sulla tragedia ai Miogni: “Una situazione inaccettabile”

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha commentato con parole dure il recente suicidio avvenuto nel carcere dei Miogni.

Secondo Galimberti, «È inaccettabile che dentro una struttura penitenziaria possano accadere tragedie come quella della scorsa notte».

Il primo cittadino ha sottolineato l’urgenza di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, evidenziando come i dati attuali mostrino un peggioramento della situazione sia per i detenuti che per il personale carcerario: «Tra sovraffollamenti, strutture non adeguate, condizioni di vita e lavorative ai limiti, è chiaro che in Italia il problema delle strutture penitenziarie sia da risolvere al più presto perché si ponga fine a tragedie come quella accaduta la scorsa notte al Miogni» ha concluso.

Il carcere dei Miogni, secondo i dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 31 maggio scorso, ha una capienza regolamentare di 53 posti ma ospita attualmente 100 detenuti. Inoltre, il numero di lavoratori previsto per la struttura è di 67, ma solo 54 sono effettivamente in servizio.