Il Varese Summer festival chiude l’edizione 2024: dal palco dei Giardini Estensi passati quasi 20mila spettatori

Con lo spettacolo dello psicologo Paolo Crepet si è conclusa l’edizione 2024 del Varese Summer Festival. Undici spettacoli nell’ambito del festival più 3 “fuorifestival” che sono stati ospitati su quel palco hanno portato quasi 20mila spettatori ai Giardini Estensi, in un evento nato dalla collaborazione tra la AD Management e il Comune di Varese.

Alcuni tra i più importanti ed attesi spettacoli di tour nazionali ed internazionali sono stati protagonisti sul palco della manifestazione, che nella sua seconda edizione ha cambiato completamente il posizionalmento di palco e plateee, aumentando il numero e il confort dei posti disponibili (diventando 1750 dai 1500 dell’anno scorso, il che non ha impedito ben 5 sold out): dall’ Indoor Garden Party di Russell Crowe con The Gentlemen Barbers e Lorraine O’Reilly, ai concerti di Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi, dalla comicità di Andrea Pucci a quella di Max Angioni, all’incursione nelle scienze con Vincenzo Schettini e Paolo Crepet e nell’oratoria civile di Robeto Saviano ma anche Le Vibrazioni, Clara, Mario Biondi, per un totale di biglietti staccati, nel solo ambito della rassegna, di circa 15mila unità.

A loro poi si sono aggiunte tre iniziative “fuorifestival” di grande richiamo, che hanno riempito altre tre giornate con circa 4500 spettatori: il festival del Gospel Solevoci, il concerto di Antonella Ruggiero per ACI Varese, la serata di Tra Sacro e Sacro Monte con Toni Servillo.

L’ANALISI DEGLI SPETTATORI: SOLO IL 13 PER CENTO ARRIVA DA VARESE CITTA’, MILANO TALLONA LA CITTÀ GIARDINO

Le informazioni che arrivano dalla prenotazione dei biglietti dicono che il sessanta per cento di loro arriva dalla provincia di Varese, ma solo il 13% arriva da Varese Città: poco più della percentuale degli spettatori provenienti da Milano, che erano l’11 per cento, seguiti dagli spettatori in arrivo dalla provincia di Como, il 9%. Da segnalare anche un 3% di cittadini svizzeri. Dai dati risultano anche provenienze internazionali tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia identificati come turisti che oltre che online hanno anche acquistato presso la biglietteria nelle sere di spettacolo.

L’età media degli acquirenti è stata di 45 anni, in discesa rispetto ai 48 dell’anno scorso: la maggior parte di loro sono donne.

IL BILANCIO DEGLI ORGANIZZATORI

«Sono stati 15 giorni impegnativi ma straordinariamente soddisfacenti – ha raccontato il Direttore Organizzativo Filippo De Sanctis, che ha rappresentato la AD Management per tutti gli appuntamenti del festival – La AD Management ha messo in campo una macchina complessa per la realizzazione del festival: più di 10 aziende coinvolte tra allestimenti e servizi per un totale di circa 80 persone, oltre agli artisti e alle produzioni, per un numero di spettatori che per noi ammontano a quasi 15 mila: un indotto importante per la nostra Città che, con il Summer Festival, ritrova lustro nell’ambito delle manifestazioni estive. Rilanciamo quindi l’appuntamento alla prossima edizione, che auspichiamo ancor più ricca di sinergie territoriali e nuove collaborazioni. Dal canto mio un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno condiviso con noi il lavoro per realizzare il festival, partendo dalla nostra squadra che ha reso possibile questo successo: Vanessa Prat, Licia Vanoli, Francesco Chiaravallotti, Valentina Rossi, Daniele Chatrian, ed ancora lo staff di sicurezza, quello di produzione e lo staff AD Management che ha lavorato in remoto tra settore comunicazione, logistico e segreteria generale. E noi tutti di AD Management ringraziamo il Comune per la fiducia e il pubblico per seguirci da sempre cosi’ numeroso».

«Una seconda edizione di successo, grazie all’ottimo binomio che vede da un lato una proposta artistica che ha portato sul palco varesino grandi artisti della scena nazionale e internazionale, dall’altro lato una scenografia naturale di straordinaria bellezza come i Giardini Estensi, nel cuore della città – Ha commentato il Sindaco del Comune di Varese Davide Galimberti – Un festival che ha registrato diversi sold out e che ha animato le serate varesine svolgendosi in contemporanea anche con altri eventi di rilievo, anch’essi da tutto esaurito: segno di una città che è sempre più dinamica e vitale, punto di riferimento su tutto il territorio e le aree limitrofe. La scelta di creare una connessione con altre iniziative culturali ha poi arricchito ulteriormente la proposta artistica, innescando sinergie positive tra le realtà che sono attive in ambito culturale in città».

«Per il secondo anno, l’iniziativa si è rivelata un successo, facendo registrare la presenza di quasi 20mila spettatori, provenienti da un vastissimo bacino geografico – Ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia – Quest’anno poi, com’è noto, l’allestimento ai Giardini Estensi è stato proposto, per tre serate, ad iniziative affidate ad operatori culturali del territorio. Anche in questo caso, le proposte di qualità hanno incontrato il favore di un vastissimo pubblico. Il cartellone ha risposto ai gusti più diversi e pensato per ogni fascia di età. Per questo devo ringraziare il personale dell’Ufficio Cultura del Comune, che ha dato la sua preziosa collaborazione dal momento dell’allestimento all’ ultimo spettacolo: il dirigente Emiliano Bezzon, il capo attività Monica Salvo e lo staff Laura Severgnini, Giovanni Capraro, Rossella Cardinale, Enrica Bellandi, Laura Cullacciati, Valentina Marocco».