In largo Flaiano a Varese sono iniziati i lavori per l’impermeabilizzazione del vecchio ponte

Dopo il lungo lavoro di riqualificazione delle tubature dei sottoservizi, è iniziato un nuovo intervento sul cantiere della rotonda di Largo Flaiano, aperta ormai da febbraio scorso, ma non ancora conclusa.

Questa volta, si tratta dell’impermeabilizzazione del vecchio ponte che ora costituisce la seconda rampa della nuova rotatoria: l’intervento è di grande importanza poiché il ponte, costruito negli anni ’60, necessitava di una manutenzione prima della fine definitiva dei lavori, per garantire la sicurezza e la durata nel tempo della nuova opera.

Il lavoro prevede diverse fasi: inizialmente si procederà con la rimozione del vecchio asfalto e della soletta del ponte. Successivamente, verrà rifatta l’impermeabilizzazione per assicurare una protezione adeguata contro le infiltrazioni d’acqua, che nel corso degli anni potrebbero compromettere la struttura. Infine, il ponte sarà ricoperto nuovamente e riasfaltato.

L’inizio dei lavori a luglio è stato deciso per sfruttare il minor traffico presente in città durante il periodo estivo, minimizzando così i disagi per i cittadini , come spiega la nota del Comune di Varese, e durante l’esecuzione delle opere, il ponte sarà temporaneamente ristretto a una corsia.