In stato di alterazione cade e si taglia con una bottiglia, soccorso un uomo a Fagnano Olona

C’è con tutta probabilità uno stato di alterazione psico-fiosica alla base del ferimento di uomo scoperto nella primissima mattina di sabato 13 luglio a Fagnano Olona.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza alle 7.30 in via Dante Alighieri, si presentava sanguinate con ferite da arma da taglio. Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei fatti da parte dell’autorità l’uomo si sarebbe procurato quelle ferite da solo.

In uno stato di alterazione il 46enne sarebbe caduto e si sarebbe ferito con i cocci di una bottiglia di vetro. Non è escluso che ci sia stata qualche lite in precedenza ma non ci sono elementi per attribuire ad altri la causa di quelle ferite.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio.