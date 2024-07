Incidente nella notte a Castellanza, soccorritori e Vigili del Fuoco in via Pace

Violento scontro nella notte in via Pace a Castellanza. L’impatto tra due auto in viaggio sulla strada che porta a Rescaldina è accaduto intorno alle 3.30 del mattino di oggi sabato, 6 luglio. E sul posto a mettere in sicurezza l’area ed i mezzi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano.

Le persone coinvolte e soccorse dalla Croce Rossa di Legnano, sono state due: un 40 enne residente a Busto Arsizio, uscito illeso ed un 24 enne di Lainate trasportato in codice verde all’ ospedale di Gallarate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Castellanza.