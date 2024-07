Incidente tra una bicicletta e un furgone, soccorso 60enne in via Crispi a Varese

Un altro incidente stradale è avvenuto a Varese nella mattina di mercoledì 24 luglio a poca distanza dal tremendo incidente tra Casciago e Varese. In questo caso si tratta dell’impatto tra una persona di 60 anni in bicicletta e un furgone avvenuto in via Crispi.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Di certo c’è che furgone e bicicletta sono entrati in collisione poco prima delle 10 e la donna è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un’automedica. È stato soccorso in codice giallo.