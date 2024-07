Incontro con l’autore Atai Walimohammad a Venegono Inferiore

La biblioteca di Venegono Inferiore organizza un incontro con l’autore Atai Walimohammad, venerdì 19 luglio alle ore 20.45 in Villa Molina, Via Molina 2. L’autore presentarà due dei suoi libri, “L’Afghanistan alla ricerca della pace“ e “Il martire Mancato“.

Atai ha 27 anni, svolge le professioni di docente, traduttore, scrittore ed educatore ed è anche un rifugiato politico di origine afghana: in questa presentazione, Walimohammad, accompagnato dalla moglie Homaira, parlerà della sua appassionante e complessa storia personale, che lo ha fatto diventare anche un’attivista per i diritti umani. Costretto fin da bambino a lavorare, si è salvato grazie all’istruzione e al prezioso contributo della scuola.

Dal novembre 2018, inoltre, Atai è presidente e fondatore dell’associazione FAWN (Free Afghan Women Now), che combatte per i diritti e le libertà delle donne afghane. Per informazioni: 0331 856042 o biblioteca@comunevenegonoinferiore.it In caso di maltempo l’evento si svolgerà in biblioteca.