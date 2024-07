Inizia il mercato della Pro Patria: triennale per Rovida, Lombardoni rinnova, linea verde Sassaro e Reggiori

Anche quest’anno il mercato della Pro Patria inizia seguendo la rotta delle certezze e della linea verde.

Se l’anno scorso il direttore sportivo Sandro Turotti aveva acceso i semafori del calciomercato con la sigla dei primi contratti da professionisti di Leonardo Piran e Giorgio Citterio, oltre all’ultimo dell’ormai ex capitano Giovanni Fietta, la stagione 2024/25 – fischio di inizio al 25 agosto – vede come prime importanti manovre la conferma di due colonne portanti della squadra di Busto Arsizio, Rovida e Lombardoni, oltre all’inserimento in rosa di due prodotti del vivaio biancoblu, Sassaro e Reggiori.

PER PRIMA COSA LA PORTA

Busto Arsizio non tradisce il rispetto di un’antica regola d’oro non scritta del calciomercato, che recita: “per prima cosa la porta”. La Pro Patria mette infatti dunque un punto fermo in porta dopo quattro stagioni in cui l’estremo difensore era per l’appunto sempre giunto in prestito, con i pali tigrotti che anche per il prossimo anno saranno difesi da William Rovida, acquistato a titolo definitivo con un contratto triennale fino al 2027.

La scorsa stagione Rovida fu infatti il secondo colpo dell’estate bustocca: arrivò in coppia con Moretti (l’annuncio tardò di appena qualche ora rispetto al difensore), una sorte simile a quella del collega Mattia Del Favero, primo colpo di Turotti del 2022/23; nel 2021 Elia Caprile rappresentò invece una storia sui generis trattandosi di un portiere che fin dall’arrivo dal Leeds prometteva aspettative di una carriera d’altissimo livello, confermate oggi con l’approdo al Napoli dopo appena due stagioni, vissute da protagonista assoluto a Bari in B e con l’Empoli in Serie A.

Tornando a Rovida, la società di Via Ca Bianca ha voluto premiare la crescita del portiere classe 2003, distintosi la scorsa annata con 9 clean sheet (su 10 complessivi della Pro Patria), di cui 5 nel girone di ritorno (3 consecutive). Tra le note positive della stagione di Rovida, migliorato sensibilmente nella gestione del pallone e della pressione, spicca sicuramente anche il rigore parato nella vittoria di Meda contro il Renate.

PER LOMBARDONI 1+1

Anche per un altro ex Inter l’avventura proseguirà a Busto Arsizio, ovvero Manuel Lombardoni. Il leader della difesa è reduce da un’altra stagione sfortunata dal punto di vista fisico e chiusa in anticipo di parecchi mesi rispetto alla naturale fine della regular season (l’ultima partita giocata è quella del 13 febbraio contro il Padova). L’ex capitano dell’Inter Primavera, oggi venticinquenne, ha siglato un rinnovo per un altro anno, con l’opzione di rinnovo fino al 2026 da discutere insieme alla società. Il motivo è facilmente intuibile: quando è in condizione Lombardoni rappresenta un giocatore al di sopra della categoria per classe, personalità e capacità di lettura. Non c’è dubbio che se non fosse stato per gli infortuni il difensore avrebbe (già) meritato una chance (almeno) in Cadetteria come diversi compagni della retrovia tra cui Zaro, Pierozzi, Gatti e Caprile, gli ultimi tre approdati poi nella massima serie; così come la società avrebbe potuto fare cassa e aiutare il bilancio.

LINEA VERDE

Tra le operazioni che hanno dato forma alla prima settimana di mercato, infine, con il rientro dal prestito dalla Castellenzese di Pietro Reggiori, diciannovenne, e Alessandro Sassaro, vent’anni il prossimo 18 luglio e già un gettone con la prima squadra nel dicembre 2022 nel corso della gara di Coppa Italia persa ai supplementari contro l’Alessandria sotto la gestione di Jorge Vargas. Per i due giovani difensori un contratto biennale fino al 2026.

