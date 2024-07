“Io voglio scegliere”: raccolta firme online per cambiare la legge elettorale

«Per poter esercitare con efficacia il diritto di voto è necessario avere a disposizione strumenti adeguati. Per questo riteniamo che l’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, non ci consenta di esprimere le nostre scelte e di essere adeguatamente rappresentati politicamente alla Camera e al Senato».

Lo scrive la Associazione Socialista Liberale di Varese attraverso la portavoce Caterina Cazzato nel ricordare che dallo scorso 16 luglio è iniziata, a livello nazionale, una raccolta firme dal titolo “Io voglio scegliere” a cura del Comitato referendario nazionale. L’obiettivo è quello di presentare i quattro referendum (depositati in Cassazione lo scorso 23 aprile) relativi alla legge elettorale in vigore per abrogare 1) il voto congiunto obbligatorio, 2) le soglie di sbarramento, 3) ogni privilegio nella raccolta delle firme per la presentazione dei candidati, 4) le pluricandidature.

«La volontà dell’elettore viene sistematicamente violata – è l’opinione dei promotori varesini – Infatti, se l’elettore vota un solo candidato uninominale, il suo voto sarà ripartito fra le liste collegate in base ai consensi raccolti in ogni lista, quindi in base alle scelte fatte da altri elettori. Se l’elettore vota una lista di candidati, vota anche il candidato uninominale collegato, che potrebbe essere non gradito». Inoltre «i candidati sono scelti dall’apparato di Partito con un processo decisionale che non è partecipato e democratico. Proprio in quanto gli elettori non possono scegliere i candidati, sono i Partiti a predeterminare la composizione del Parlamento, decidendo chi collocare in posizione favorevole ad essere eletto».

I quattro referendum offrono quindi la possibilità di «ridurre le discriminazioni di un sistema elettorale che non dà a chi vota la libertà di scegliere chi votare, che mantiene irragionevoli ostacoli alla partecipazione di nuovi soggetti elettorali e che compromette la rappresentatività del Parlamento». Inoltre, il Comitato Referendario invita a firmare la Legge d’iniziativa popolare per introdurre la referenza nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Questa proposta, insieme ai referendum, restituisce agli elettori il diritto di scelta dei propri rappresentanti.

Il testo dei quattro quesiti e della proposta di legge è pubblicato sul sito del comitato promotore hpps://www.iovoglioscegliere.it. Sarà necessario depositare in Cassazione 500mila firme entro il 30 settembre, per poter tenere il referendum nella prima metà del 2025.

Al referendum finalizzato alla modifica dell’attuale legge elettorale si affianca la proposta di nuova legge elettorale proporzionale di iniziativa popolare. L’Associazione socialista liberale aderisce alla raccolta di firme, attraverso la partecipazione dell’onorevole Giovanni Crema al Comitato Nazionale “Io voglio scegliere “. A Varese, Caterina Cazzato stimola la costituzione di un comitato cittadino, invitando a farne parte tutti i partiti e i movimenti politici e civici interessati. Intanto è già possibile firmare on line per i quattro quesiti referendari CLICCANDO QUI (servono lo Spid o la Cie).