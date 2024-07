La Pallacanestro Varese pesca in Belgio e scommette su Jordan Harris

Prova il colpo nel “sommerso”, la Pallacanestro Varese, che all’alba di oggi – martedì 2 luglio – ha annunciato l’ingaggio di Jordan Harris, guardia di 1,94 prelevato dal campionato belga.

Non un nome che accende le fantasie, quello di Harris, nato a Donalsonville in Georgia nell’ottobre del ’97 e cresciuto in casa, al college, proprio con i Bulldogs di Georgia University. Nel suo bagaglio ci sono finora un campionato disputato con gli scozzesi dei Glasgow Rocks (ottime performance ma nel campionato britannico: 17.6 punti, 5.1 rimbalzi, 3.5 assist 2 palle rubate), mezza stagione in Polonia al Gdynia (6,1 punti, 3,4 rimbalzi in 20′ di utilizzo) e quindi il Belgio.

Dopo aver lasciato la lega polacca infatti, Harris si è accasato ai Kangoeroes di Mechelen (nelle Fiandre) per poi passare, nell’estate 2023, al Brussels Basketball sempre nella BNXT League, il campionato che raduna squadre belghe e olandesi. Con la formazione della capitale il neo biancorosso ha messo a referto 11,9 punti conditi da 5,1 rimbalzi, 2 palle rubate e 2,1 assist in poco meno di 24′ a partita.

Stagione senza dubbio positiva (36% da 3 punti) ma tutta da confermare al “cambio” della Serie A che è certamente un campionato di maggior spessore della BNXT. L’impressione è che la scelta sia ricaduta su un giocatore in grado di essere incisivo anche in difesa, dove è accreditato di buoni “colpi”, nell’ottica di quel rafforzamento in retroguardia predicato nei giorni scorsi dai GM Horowitz e Sogolow. La speranza è, però, che non si perda qualità in attacco dove Harris non sembra un innesto particolarmente rilevante, ma è chiaro che sarà (come sempre) il campo a dare il verdetto più chiaro.

Il nuovo acquisto -presumibilmente sarà la guardia dalla panchina dietro a Gray – permette di mantenere un certo spazio di manovra, dal punto di vista finanziario, sugli altri ruoli (come noto, Varese ha allocato un budget importante per Nico Mannion che attualmente resta il play titolare: la scadenza del 30 giugno è passata senza che nessuno abbia rilevato il suo contratto ma la sua permanenza non è ancora certa). Possibile, anzi a questo punto scontato, che si cerchino due ali con tanti punti nelle mani visto che anche per il centro si stava valutando una soluzione low-cost con caratteristiche ben definite (atletico, stoppatore, abile a giocare sopra al ferro).

Intanto è trapelato un certo fastidio, nell’ambiente della società, riguardo alle frasi di addio scritte sui social da Davide Moretti dopo che la Pallacanestro Varese aveva utilizzato le consuete – e gentili – formule per la separazione, e dopo che anche Max Horowitz aveva usato parole al miele per salutare l’azzurro, acquistato da Venezia. In sostanza non è piaciuto quel riferimento ai “matrimoni che si fanno in due” pronunciato da Moretti. Secondo il proprio punto di vista, la Pallacanestro Varese ha infatti “onorato le nozze” visto che avrebbe tenuto il giocatore al quale aveva fatto firmare un contratto biennale lo scorso anno. È stato invece Moretti a esercitare la clausola di uscita e quindi a interrompere l’accordo (in modo assolutamente legittimo, sia chiaro) in corso e per questo i termini utilizzati hanno infastidito l’entourage biancorosso. Che, comunque, non si esporrà ufficialmente in alcun modo sulla vicenda.