La festa per i 50 anni del campeggio di Malnate con l’Arcivescovo Delpini e il messaggio da Papa Francesco

È un anno speciale per il campeggio dell’oratorio di Malnate: nel 2024 infatti si celebrano i 50 anni dell’iniziativa che da mezzo secolo permette a giovani e famiglie malnatesi, grazie alla Parrocchhia, di vivere giorni di vacanza e comunità in montagna.

E domenica 14 luglio è stata una giornata davvero speciale: a unirsi ai festeggiamenti a Santa Caterina Valfurva, oltre al neosindaco Nadia Cannito, è stato l’Arcivescovo Mario Delpini, che ha celebrato messa e incontrato la comunità malnatese, compresi i fondatori del campeggio.

Al termine della celebrazione, Monsignor Delpini ha infine letto un messaggio di Papa Francesco inviato al campeggio di Malnate: «Vi incoraggio a continuare ad annunciare con fervore la bellezza della fede e, al tempo stesso, a percorrere con decisione il cammino dell’amore reciproco, condividendo con tutti la gioia del Vangelo. Specialmente in questi giorni di difficoltà e sofferenze per tanti bambini e giovani delle nazioni in conflitto, chiediamo alla Madonna, Madre della tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza per liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra».

Durante il pranzo l’Arcivescovo ha ricevuto in dono e vestito la maglia celebrativa dei 50 anni del campeggio malnatese e ha ricambiato il favore donando ciascuno un’immaginetta: per i ragazzi, quella con la Madonnina e la sua preghiera di benedizione e, per gli adulti, quella con la Pietà Rondanini di Michelangelo e la preghiera per la Chiesa di Milano.