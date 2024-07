Da Lombardia 15,6 miliioni di euro contro il dissesto idrogeologico: 350mila per Cuasso al Monte e Cittiglio

Un piano da oltre 15,6 milioni di euro, per un totale di 42 interventi in dieci province della Lombardia. Sono questi i numeri del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato oggi dalla giunta regionale. Saranno due gli interventi in programma nel Varesotto, a Cuasso al Monte e Cittiglio, per 350mila euro totali.

In particolare:

Cuasso al Monte, 200.000 euro – Interventi di manutenzione straordinaria, delle difese spondali del torrente Cavalizza;

Cittiglio, 150.000 euro – Ampliamento del canale di gronda per accogliere e allontanare le acque di scorrimento superficiale dal corpo frana.

«Grazie a questa delibera – commenta il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti -, sono stati stanziati fondi significativi per la realizzazione di interventi fondamentali volti a mitigare i rischi idrogeologici e a migliorare la sicurezza del territorio. Questi interventi, che arrivano a seguito delle interlocuzioni con il sindaco di Cuasso al Monte, Loredana Bonora, e con il sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani, sono fondamentali per garantire la sicurezza delle aree più vulnerabili e rappresentano un passo significativo verso la prevenzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico. La Regione Lombardia, come sempre, continua a dimostrare il proprio impegno nella tutela del territorio attraverso l’ascolto delle amministrazioni locali con azioni concrete e mirate».