La Maison Blanche: un’oasi per i ciclisti tra storia e natura a Somma Lombardo

Dal 2018, La Maison Blanche a Somma Lombardo offre un’esperienza unica ai visitatori provenienti da tutto il mondo, grazie alla sua posizione strategica vicino all’aeroporto di Malpensa e ai pittoreschi laghi della provincia di Varese. Con la sua recente selezione come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, promosso dalla Camera di Commercio di Varese, questa casa vacanze si conferma come un punto di riferimento ideale per gli amanti del cicloturismo.

Ubicazione privilegiata e servizi per ciclisti

La Maison Blanche si trova a breve distanza da numerose attrazioni culturali e naturali, tra cui il Castello dei Visconti di San Vito e la Basilica di Sant’Agnese. Inoltre, la vicinanza al fiume Ticino e ai suoi canali ciclabili offre agli ospiti l’opportunità di esplorare sia le aree urbane di Pavia e Milano sia la tranquilla natura del Parco del Ticino. La struttura fornisce un posto sicuro al coperto per le biciclette, un’area per il lavaggio delle stesse e assistenza tecnica in caso di necessità, assicurando che ogni ciclista possa godere di un soggiorno senza preoccupazioni.

Una clientela internazionale e una struttura accogliente

La Maison Blanche attrae una clientela prevalentemente internazionale, grazie alla sua capacità di offrire un confort elevato combinato con l’accessibilità ai siti di interesse turistico e naturalistico. L’appartamento, parte di un villino affascinante e ben curato, è quasi sempre al completo, dimostrazione della qualità dell’ospitalità e della posizione ideale per esplorazioni locali e regionali.

Attività e attrazioni nelle vicinanze

Oltre al ciclismo, gli ospiti di La Maison Blanche possono godere di passeggiate lungo i sentieri del Parco del Ticino e visitare il museo di Aeronautica e dei Mezzi di Trasporto Volandia. La vicinanza ai famosi laghi della provincia, come quelli di Varese, Maggiore e il romantico scenario di Angera e Santa Caterina del Sasso, arricchisce ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Contatti e prenotazioni

Per ulteriori informazioni o per prenotare il tuo soggiorno, è possibile visitare il sito web lamaionblanchemxp.com o contattare direttamente la struttura tramite email a info@maisonblanche.it o telefonare al +39 348 2874841 o al +39 327 3798131.