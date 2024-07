La prima vacanza davvero pet friendly è a Varese: debutta il primo campus cinofilo di Ciac

Nella provincia di Varese – secondo gli ultimi dati disponibili – si stima che ci siano oltre 123mila cani, ovvero 1 cane e mezzo ogni dieci persone. La Lombardia, inoltre, è la regione con più cani di Italia. Eppure, nonostante la tendenza sia quella di considerare sempre di più il cane un membro della famiglia, non è facile trovare alberghi e vacanze veramente pet-friendly. Certo, sempre più strutture danno la possibilità di portare il cane, salvo poi scoprire che il nostro amico a quattro zampe non può accedere al ristorante o alla spiaggia. Quindi, un conto è andare in vacanza con il cane, un altro è poter partecipare a una vacanza a misura di cane, in cui stare tutti bene, su due zampe o su quattro.

A inventare una nuova formula di vacanza ci ha pensato Ciac, associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Uisp. Ciac è una associazione ha lo scopo di promuovere una corretta cultura cinofila basata sul rispetto e la relazione, mettendo al centro il benessere del cane nel rispetto della sua individualità e delle sue esigenze. Ciac si occupa anche di attività di pet terapy in case di riposo e hospice. «Quest’anno siamo riusciti ad organizzare un campus cinofilo, ovvero una vacanza di cultura cinofila che possa rappresentare un’esperienza indimenticabile tra le montagne da vivere insieme ai nostri amici a quattro zampe – spiega Sabrina Brusa, presidente di Ciac -. Saranno proposte numerose attività all’aperto per approfondire la relazione tra cane e proprietario».

Il campus si svolgerà dal 12 al 15 settembre sul passo del Cuvignone, a Castelveccana, in provincia di Varese. Si pernotterà nella confortevole Colonia Nuova, mentre per i pranzi e le cene (anche vegetariane) ci sarà Simone di Mezola Chef. Durante il giorno sono in programma attività all’aperto per tutti, tra cui Mantrailing, gruppi di comunicazione, K-9 Cross Training, passeggiate sociali e caccia al porcino. Sono previsti approfondimenti e workshop sul fantastico mondo del cane, sull’olfatto, sulla comunicazione e sulla propriocezione del nostro amico a quattro zampe. Non mancherà relax e divertimento nella splendida cornice del passo del Cuvignone.

Cane e proprietario saranno sempre insieme, e sicuramente torneranno da questa esperienza ancora più affiatati. Per informazioni: www.ciac-varese.it