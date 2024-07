La Pro Patria rimpolpa l’attacco con Toci: la punta in prestito dalla Fiorentina

A meno di un mese dell’inizio di inizio del campionato, la Pro Patria ha rinforzato la rosa con l’arrivo dell’attacante albanese Eljon Toci.

La punta classe 2003 – che ha militato nelle giovanili della nazionale nelle categorie under 19, 20 e 21 – arriva in prestito dalla Fiorentina fino al termine della stagione; ad oggi è dell’unico giocatore all’interno della rosa in prestito, considerati i “riscatti” a titolo definitivo di Rovida e Curatolo dall’Inter.

Quella alle porte per il 21enne sarà invece la seconda stagione da professionista dopo aver vestito tra il 2023 e il 2024 le maglie di Sestri Levante (da settembre a dicembre) e poi Pro Sesto: con i milanesi Toci ha giocato accanto a un altro neo-tigrotto, il centrocampista Palazzi, mettendo a segno quattro gol (consecutivi, tra marzo e aprile) in 17 gare (10 da titolare – la maggior parte nel finale dell’annata) e conquistando il rigore (della vittoria) in occasione dell’ultima di campionato, proprio contro la Pro Patria.

Dopo le partenze di Parker e Castelli, la Pro Patria vede dunque rimpolpato il reparto offensivo. Al momento gli “slot” da punta centrale sono occupati da Curatolo (all’occorrenza disponibile anche arretrato sulla trequarti) e lo stesso Toci, il cui esordio è arrivato nel finale dell’amichevole estiva di Bormio contro il Pisa, vinta dai toscani per 3 a 0.

Terminato il ritiro di Sondalo e in attesa dei prossimi colpi, la Pro Patria tornerà ad allenarsi a Busto Arsizio da mercoledì 31 luglio e prepararsi per la prima data in calendario: l’11 agosto ci sarà l’esordio ufficiale contro la Pergolettese per il primo turno di Coppa Italia.