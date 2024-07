La provincia di Varese porta a casa un primato nel fotovoltaico in Lombardia

Negli ultimi anni, la Lombardia ha visto una crescita significativa nell’adozione di impianti fotovoltaici, riflettendo una crescente consapevolezza e impegno verso le energie rinnovabili.

Una consapevolezza e sensibilità che, secondo l’analisi svolta dal provider Energy Saving (dati a dicembre 2023) delle province lombarde, si manifestano in modo particolare nella provincia di Varese, che si distingue come prima tra le 12 nell’installazione di impianti di piccola taglia, cioè prevalentemente realizzati da cittadini piuttosto che da industrie. Secondo i dati forniti dal provider, infatti, Varese occupa il primo posto per la media di kW per impianto con un valore di 10,1, seguita da Como con 10,4 e Monza e Brianza con 11,6.

Un dato che può derivare da diversi motivi, tra cui sicuramente il caro energia, che ha spinto i varesini a guardare al fotovoltaico in ottica di risparmio, ma in alcuni casi anche in vista della tanto attesa opportunità di costituire delle Comunità Energetiche Rinnovabili, regolamentate completamente solo a partire da gennaio 2024. E, sebbene alla fine il decreto CACER impedisca a chi possiede già un impianto di aderire a una CER, sono comunque diverse le Comunità Energetiche Rinnovabili nate in provincia di Varese dopo l’emanazione del decreto.

La prima, che aveva già avviato i lavori prima del decreto, è stata quella di Malpensafiere. E’ poi seguita quella di Laveno Mombello, la Cer-Amica, quella del Seprio e quella di Luino. Altre, come quella in fase di sviluppo a Castronno, stanno invece per essere create.

Altri dati interessanti per la provincia di Varese, secondo l’analisi condotta, sono anche i rapporti riguardanti il numero di impianti per kmq (41,3) e i kW per kmq (232,6), che raccontano di impianti fotovoltaici che sfruttano al massimo il territorio in un’ottica rinnovabile, con Varese che si posiziona terza in entrambe le categorie.

Tuttavia, la prospettiva sulla virtuosità della provincia di Varese nel fotovoltaico cambia se si prendono in considerazione altri parametri. Ad esempio, nel rapporto kW per abitante, Varese si trova al nono posto tra le 12 province, con Milano ultima classificata. Un indicatore questo, spiegano gli esperti, che premia le province agricole e meno antropizzate, dove è più facile installare grandi impianti, come Brescia, Cremona e Mantova.

Considerando il numero assoluto di impianti fotovoltaici, invece, Varese ne conta 27.538 su un totale di 264.823 in Lombardia.

