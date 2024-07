La smentita del sindaco di Monteviasco: “Una riunione che ha mostrato quanta poca chiarezza c’è nella gestione”

Riportiamo integralmente il messaggio della sindaca di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane, che precisa i contorni di una riunione “completamente differente da quella descritta nell’articolo”

Leggo con sorpresa un articolo totalmente non rispondente a quanto verificatosi in corso di riunione. Nei fatti, tutti i presenti hanno avuto modo di constatare la totale inadeguatezza della documentazione prodotta dal gestore, in parte non datata e firmata.

In particolare, l’elenco presentato dalla cooperativa La Fenice, riportante i nomi del personale, è stato smentito in diretta telefonica da uno degli stessi nomi, contattato al momento. La formazione risulta ad oggi non ancora completata e c’è poca chiarezza sulle figure previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Anche Sua Eccellenza il Prefetto, che fino ad oggi ha coordinato riunioni al fine di porsi da facilitatore per un tempestivo avvio del servizio funiviario, ha avuto modo di constatare e di contestare la documentazione prodotta dal dottor Trapani, in alcuni casi senza indicazioni chiare, in altri senza firma… praticamente carta straccia.

L’Agenzia TPL si è impegnata a effettuare verifiche sulla figura del dottor Trapani, presentatosi nella precedente riunione quale presidente della Cooperativa senza preventivamente qualificarsi al tavolo prefettizio con credenziali adeguate, nonché sul rispetto dei requisiti richiesti dal contratto.

Non aggiungo altro, desidero che Monteviasco abbia a che fare con interlocutori quanto più possibile seri, credibili, professionali e chiedo che l’informazione sulla stampa corrisponda a quanto accaduto nelle riunioni.

Il sindaco di Monteviasco

Nora Sahnane