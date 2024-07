La spiaggia di Germignaga si fa bella per l’estate, ma rimane il divieto di balneazione

L’estate in provincia di Varese è finalmente arrivata, e, con essa, sono iniziati i lavori di pulizia delle spiagge – quest’anno più difficili da programmare viste le frequenti piogge che portano legname e altri detriti a riva – pronte ad accogliere turisti e residenti per una giornata di relax al lago. Così come a Germignaga, dove sono stati programmati due interventi di pulizia per la stagione, uno dei quali appena avviato nella spiaggia delle Fontanelle.

Una delle spiagge più belle del paese, dove però purtroppo persiste il problema dell’inquinamento del lago, con dati fluttuanti e molteplici variabili.

Se infatti lo scorso anno i dati sull’inquinamento erano entro i limiti, quest’anno la situazione è diversa. «Non è ben chiaro quali siano le cause, soprattutto dopo tutti gli interventi fatti, anche da parte di Alfa Srl. Ci sono delle dinamiche da capire ed è un tema che ci siamo posti» spiega il primo cittadino Marco Fazio.

Tra le possibili cause, la vicinanza al fiume Tresa potrebbe giocare un ruolo significativo, dato che quest’anno il fiume risulta inquinato, come rilevato dalla Goletta dei Laghi. «Noi sicuramente scontiamo la vicinanza al fiume Tresa, ma è comunque difficile attribuire una responsabilità unica, ci sono diversi attori in campo. È una questione su cui stiamo lavorando» conclude Fazio.