La squadra di spada femminile trionfa: battuta la Francia nella finale di Parigi

Il terzo, meraviglioso oro dell’Italia alle Olimpiadi è un capolavoro. Nella meravigliosa cornice del Grand Palais, la squadra femminile di spada batte la Francia all’ultimissima stoccata, nel minuto supplementare grazie al punto messo a segno da Alberta Santuccio.

Un epilogo quasi incredibile considerando il contesto (palazzo stracolmo di tifosi transalpini assatanati), le difficoltà del concorso individuale e il fatto che in caso di ulteriore parità la vittoria sarebbe andata alla Francia per la regola della priorità. Santuccio però è andata all’assalto e dopo un paio di colpi doppi (bersaglio e punto a entrambe le atlete) è arrivato quello decisivo.

Come decisiva è stata la sostituzione operata dopo i primi assalti: fuori Rossella Fiamingo che aveva perso 3-0 il proprio round d’esordio e dentro Mara Navarria, espertissima con i suoi 39 anni. Navarria è stata la chiave della rimonta dopo che la Francia era andata in vantaggio anche di quattro punti. Anche Giulia Rizzi è stata determinante nei propri turni e così le ragazze del c.t. Dario Chiadò sono rimaste sempre in scia fino a pareggiare e sorpassare di nuovo.

Per la prima volta nella storia quindi, l’Italia vince l’oro olimpico a squadre nella spada femminile con una formazione molto esperta (Santuccio è la più giovane e ha trent’anni), costruita tra Udine (Rizzi-Navarria) e Catania (Fiamingo-Santuccio) che consente alla scherma italiana di aggiungere un primo posto dopo l’argento di Macchi nel fioretto individuale e il bronzo di Samele nella sciabola individuale. E l’appetito vien mangiando: le altre squadre possono e vogliono uguagliare il meraviglioso quartetto femminile.

L’oro della spada completa una serata molto positiva per l’Italia che nel frattempo aveva conquistato l’argento a squadre nella ginnastica artistica femminile dietro agli USA (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa) e il bronzo con l’eterno Gregorio Paltrinieri negli 800 metri stile libero. In attesa che il capitano della nazionale di nuoto passi alle gare in acque libere.