L’amichevole della Pro Patria col Grosio finisce 7 a 0. Colombo: “Buon allenamento”

Per la Pro Patria la prima amichevole della stagione 2024/25 si conclude con la vittoria per 7 a 0 sul Grosio, squadra dilettantistica della prima categoria.

Nel ritiro di Sondalo, ormai seconda casa dei biancoblu, i tigrotti di Busto Arsizio si sono portati avanti all’intervallo 2 a 0 con le rete di Lombardoni – in gol dopo appena 120” – e Ferri, giocatori ormai promossi a tutti gli effetti a “senatori” del gruppo a cui Riccardo Colombo in questo preseason sta ancora logicamente lavorando per dare un’identità, in attesa poi che il mercato porti almeno una punta e altri tasselli per completare la rosa.

Nella ripresa le reti dei biancoblu, scesi in campo con il 3421 (modulo su cui il mister proverà a lavorare in questo mese di preparazione, come confermato anche nel giorno del raduno), sono state messe a segno da Citterio, dai due nuovi acquisti Mehic e Alcibiade (rigore al 16′ della ripresa) e infine la doppietta Mallamo ha chiuso i conti nella ripresa.

«La partita di oggi è stato un buon allenamento – commenta mister Colombo dopo il triplice fischio -. Abbiamo tanto lavoro sulle gambe. Nel secondo tempo abbiamo trovato le giuste misure e maggiore ritmo, questo ci ha permesso di fare qualche gol in più, e di questo siamo contenti. Sicuramente abbiamo ancora tanto margine di miglioramento, ma i segnali sono positivi perché stiamo lavorando bene».

«A Sondalo ci stiamo trovando molto bene – aggiunge l’allenatore – La temperatura è ideale, la predisposizione dei ragazzi al lavoro è ottima. Stiamo mettendo minuti nelle gambe, la partita di oggi è servito anche a questo. Nei prossimi giorni abbiamo un altro test impegnativo: sarà sicuramente una partita molto diversa e lo sforzo sarà diverso. Per ora siamo contenti di come abbiamo iniziato».