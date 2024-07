L’Enpa di Saronno chiede un aiuto: “Ci mancano candeggina, sabbia e scottex. Dateci una zampa”

«Abbiamo finito la candeggina, la sabbia per lettiere e lo scottex per i nostri ospiti felini che durante l’estate aumentano a dismisura a causa delle cucciolate inaspettate». Comincia così l’appello dell’Enpa Varese Valle Olona, sede di Saronno, che chiede una mano, o meglio una zampa, per aiutare gli animali ospiti del gattile di via Novara 20 a Saronno.

«Chi può e vuole può portare il materiale al gattile in Via Novara 20 a Saronno ogni giorno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19 – spiegano i volontari -. Oppure potete farceli recapitare tramite la nostra lista amazon all’indirizzo predefinito che vi esce al momento della spedizione: https://amzn.eu/8P8URPq».