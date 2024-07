Letteratura e ciclismo nel weekend al Kapannone dei libri di Angera

Con l’arrivo del primo fine settimana di luglio, Angera si prepara per un weekend ricco di appuntamenti tra letteratura e ciclismo, nel ricordo di grandi ciclisti come Fausto Coppi e Gino Bartali. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 luglio al Kapannone dei libri di via Verdi, che ospiterà due eventi veramente unici.

Una delle tappe dell’evento Mangia Bevi e Bici andrà a toccare anche il paese della Rocca Borromea, che passerà proprio per il Kapannone dei libri, un’occasione che permetterà di condividere un momento insieme tra le persone del posto ed i vari partecipanti della pedalata, che si tiene ormai tutti gli anni da ben dodici edizioni.

Già a partire da domenica scorsa, il Kapannone ha promosso un’iniziativa legata alla letteratura e al ciclismo: si sta parlando della mostra Scrittori su due ruote, una selezione di libri ed appuntamenti dedicati al mondo della bicicletta, alle avventure sportive e a quelle umane che si vivono su due ruote. Attraverso una serie di racconti che vanno dal Giro dei due grandi scrittori e giornalisti Buzzati e Montanelli, alle imprese dei ciclisti Gino Bartali e Fausto Coppi, non sono mancati i visitatori che sono stati numerosi.

Non si è parlato solo di carta e di giornale: infatti sono state anche esposte alcune vere e proprie bicilette , tra cui un velocipede che è stato ricostruito recentemente ad Angera in modo talmente fedele che pare risalire ad una delle tante produzioni di fine Ottocento. Per non farsi mancare nulla, il Kapannone ha organizzato anche per questo fine settimana due appuntamenti veramente interessanti. Infatti, domenica 7 luglio sarà protagonista di una delle numerose tappe culturali di Mangia, Bevi e Bici, evento che quest’anno celebra la sua tredicesima edizione.

Il giorno prima, sabato 6 luglio, invece verranno accolti due ciclisti d’eccezione: i giornalisti Roberto Antonini e Antonio Ferretti, che solo un anno fa hanno compiuto un’importante impresa percorrendo 2500 chilometri: partenza da Assisi e arrivo a Bruges (nel nord del Belgio) dopo trentatré tappe, di cui una è stata proprio sul Lago Maggiore ad Angera.

Viaggio nel Medioevo. In bicicletta attraverso l’Europa delle meraviglie è il libro che testimonia questa loro impresa, e che verrà ovviamente presentato al Kapannone. Per l’occasione, alle 17, sarà possibile sentire direttamente dai protagonisti i racconti sul loro viaggio, le città che hanno visitato, tra cui Parma, Digione, Lucca e i numerosi paesaggi e metropoli spettacolari che il nostro continente offre.

Gli altri appuntamenti del mese

Domenica 14 luglio, ore 17:00.

L’ultima volta che se n’è andato Pantani. Presentazione del libro collettivo con il curatore Gino Cervi. Partecipano Lorenzo Franzetti, Guido Rubino, Marco Pastonesi

Domenica 28 luglio, ore 9:30

Pedalata letteraria con rientro alle 12:00. È necessaria l’iscrizione obbligatoria, con possibilità di noleggio bici su prenotazione.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 3488516760, oppure mostre@lakasadeilibri.it.