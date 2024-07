L’Fbc Saronno torna a casa: gli amaretti possono giocare al “Colombo-Gianetti”

Termina con un lietofine la vicenda legata all’Fbc Saronno e allo stadio “Colombo-Gianetti”. Per la prossima stagione 2024-2025, infatti, la società ha comunicato la possibilità di tornare a disputare le gare casalinghe nell’impianto sportivo di via Biffi, da sempre casa degli amaretti.

Il comunicato:

La società Fbc Saronno 1910 comunica che per la stagione 2024/2025 disputerà la gare casalinghe del campionato di Eccellenza allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno.

Lo rende noto, con soddisfazione, il direttore generale del club calcistico, Marco Proserpio.

“Grazie al confronto ed alla collaborazione con l’amministrazione comunale sono state superate le problematiche relative allo stadio, in modo da arrivare alle giuste soluzioni. Possiamo dunque comunicare con soddisfazione ai nostri tifosi che, nella prossima stagione, l’Fbc Saronno giocherà le partite casalinghe a Saronno anche grazie all’aiuto del Comune ed in particolare dell’assessore allo Sport, Gabriele Musarò che ringrazio personalmente. Inoltre si sta anche guardando oltre, pensando ad un progetto che riguardi gli anni futuri”.