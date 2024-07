L’isola dei Celiaci, un punto di riferimento a Malnate e non solo. E ora anche il fresco tutti i giorni

In questi giorni l’Isola dei Celiaci di Malnate festeggia dei 12 anni di apertura. Un traguardo importante per l’attività di via Martiri Patrioti di Malnate, fondata nel 2012 da Alessandra Luttino e che è diventata un punto di riferimento a Malnate e in tutto il territorio.

Il negozio in questi anni è cresciuto, è stato ristrutturato e fornisce prodotti di tutti i tipi senza glutine. Da Alessandra, quotidianamente si trovano pane fresco, pizza e prodotti dolciari preparati da alcuni produttori locali. E l’ultima novità è la fornitura di fresco tutti i giorni, anche torte per ricorrenze e pasticceria. Per l’occasione, sabato 20 luglio – durante tutto l’orario di apertura – ci sarà una degustazione di prodotti del fresco che saranno poi in vendita quotidianamente.



In questi 12 anni di attività una cosa non è cambiata: da Alessandra non si è semplicemente “clienti”; si diventa amici, consulenti, consiglieri, si crea un rapporto di fiducia, collaborazione, dialogo. Si insegna e si impara, scambiandosi esperienze e anche ricette. All’Isola dei celiaci un bambino che entra non deve preoccuparsi di non poter mangiare un dolcetto in quanto potenzialmente pericoloso per il suo pancino, perché sa che lì tutto quello che c’è sullo scaffale è un prodotto amico.

«Siamo contenti – spiega Alessandra – che tra poco partiremo anche con le spedizioni in tutta Italia grazie a un nuovo sito con l’e-commerce che sarà a disposizione per tutta l’Italia. E per chi è residente in Lombardia potrà usufruire dello sconto regionale per celiaci».

Da Alessandra, oggi come 12 anni fa la costante è una: la celiachia si affronta con serietà ma allo stesso tempo con serenità ed ottimismo.

Orario d’apertura

Lunedi 15,00 – 19,00

da Martedi a Sabato 8,30 – 12,30 15,00 – 19,00

L’isola dei celiaci – Tutto senza Glutine

via Martiri Patrioti – Malnate

Tel. 0332861435

Cell. 3450363593

mluttino@hotmail.it

Pagina Facebook

Profilo Instagram