Martina Alzini alle Olimpiadi di Parigi: “Pronta a scendere in pista. Nonno Mario è sempre con me”

Più sicura, matura e decisa. Così abbiamo ritrovato Martina Alzini quattro anni dopo la sua prima convocazione alle Olimpiadi, ossia nel 2021 in piena pandemia, senza pubblico a Tokyo. Ora è pronta a volare a Parigi, con la sua affiatata squadra di ciclismo su pista, per partecipare ai Giochi Olimpici estivi che avranno inizio venerdì 26 luglio.

La giovane sportiva, oggi nel team Cofidis, trovando un po’ di tempo durante il Giro D’Italia femminile ci ha raccontato le sue emozioni: «Sono molto, molto contenta di questa seconda convocazione. Rispetto al 2021 ho più consapevolezza e questo conta tanto. A Tokyo eravamo il quartetto più giovane con un’età media di 20 anni. Adesso abbiamo un altro tipo di esperienza siamo più mature sotto diversi aspetti. Anche la preparazione è diversa».

Classe 1997, originaria di Parabiago, Martina è specializzata nell’inseguimento su pista. Nei prossimi giorni inizierà con le sue compagne la preparazione al velodromo a Montichiari. Poi ci saranno le selezioni.

Cosa si aspetta? «Quello che mi aspetto è di vivere appieno quest’esperienza – afferma Martina -. Di certo sarà un avvicinamento scrupoloso e non lasceremo nulla al caso. Il gruppo è decisamente affiatato. Molte delle mie colleghe sono amiche anche al di fuori del ciclismo ed è un aspetto che non va tralasciato. Anche perchè quando ci sono ostacoli ci aiutiamo a vicenda».

La ciclista in carriera ha vinto il titolo mondiale 2022 di inseguimento a squadre e la medaglia d’argento mondiale 2021 di specialità, oltre a quattro medaglie europee Elite e l’oro nell’inseguimento a squadre ai Giochi europei 2019.

Alla domanda “a chi dedichi questa partecipazione”, Alzini ha risposto senza pensarci troppo: «Questa seconda partecipazione la dedico a tutte quelle persone che mi hanno supportato a partire dal gruppo sportivo Esercito che è la mia squadra di riferimento. Il mio gruppo sportivo militare di riferimento che ha creduto in me e mi ha supportato nel migliore dei modi per raggiungere questa partecipazione. Un particolare pensiero va a mio nonno Mario: la mia grande ispirazione quotidiana. Lui è sempre con me e spero in qualche modo di averlo reso fiero».

Oltre a Martina, tra gli sportivi del Legnanese, convocato alle Olimpiadi c’è anche Tommaso Gianazza che farà parte del roster del Settebello – la nazionale maschile di pallanuoto – per le Olimpiadi di Parigi 2024.

MARTINA ALZINI

Disciplina: Ciclismo

Specialità: da definire

Nata: 10 febbraio 1997 a Legnano

Provenienza: Parabiago

Società: Cofidis / Esercito

Olimpiadi disputate: 1 (Tokyo 2020)

PARIGI 2024 – Tutti gli articoli di VareseNews