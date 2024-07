Massimo Pericolo fa impazzire il giovanissimo pubblico del Rugby Sound di Legnano

Un Parco Castello così pieno si è visto di rado. Luci dei telefonini accese e tantissima attesa a Legnano per Massimo Pericolo, il rapper di Brebbia, in provincia di Varese, che giovedì 4 luglio ha fatto impazzire migliaia di giovanissimi arrivati per lui a frotte.

Qualcuno ha preso il treno e si è presentato ai cancelli del Rugby Sound a Legnano fin dalla primissima mattina pur di guadagnarsi un posto in prima fila per stare il più vicino possibile a questo artista controverso e duro, uno dei talenti più apprezzati di questo genere.

E lui, all’anagrafe Alessandro Vanetti, 31 anni, ha buttato sul palco tutta la rabbia contenuta nei suoi pezzi, le sue prime canzoni, i suoi pezzi storici fino agli ultimi brani contenuti in “Le cose cambiano”. Tutti a cantarle a squarciagola, da “Scialla Semper” a “7 miliardi” fino a “Moneylove” in collaborazione con Emis Killa, con lui sul palco.

Una serata da ricordare per i tantissimi e le tantissime giovanissimi e giovanissime che non hanno voluto mancare a questo appuntamento con Massimo Pericolo, perchè “Massimo Pericolo non ha le idee confuse”, e nemmeno i suoi fans.