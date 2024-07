Mondonico: un piccolo borgo incastonato sul monte sopra il lago dalle acque cristalline

Mondonico è situato sull’omonimo monte.

È una delle 4 frazione che compongono il comune di Valganna, insieme a Ganna, Ghirla e Boarezzo. Nonostante la strada stretta, è facilmente raggiungibile in auto, sia da Ganna che da Bedero Valcuvia.

L’abitato si sviluppa lungo il fianco del monte omonimo, a 702 metri di altitudine. I turisti rimangono rapiti dal belvedere sulla Valcuvia che offre un paesaggio incantevole: Monte Nudo e San Martino in primo piano, e sullo sfondo Monte Rosa, Weissmies, Monte Zeda, Limidario.

Da segnala la chiesetta dedicata a Sant’Onofrio, in stile barocco costruita nel 1671. Nell’abside vi è un affresco del 1840 di scuola lombardo veneta. Di recente costruzione il campanile.

Come raggiungere Mondonico

Mondonico è raggiungibile sia in auto, che a piedi. Nel primo caso partiremo da Ganna (via Mondonico) o da Bedero Valcuvia (via Madonna degli Alpini), in entrambi i casi è la strada è semplice, pur dovendo comunque affrontarsi alcuni tratti parecchio stretti. Arrivati in paese troveremo un parcheggio in via Giuseppe Garibaldi. Se vogliamo raggiungere il borgo a piedi da Ganna ci basterà seguire la strada (via Mondonico). Invece, partendo da Bedero Valcuvia percorreremo la Linea Cadorna, dove passeggeremo circondati da manufatti e trincee della Frontiera Nord, fino a raggiungere via Giuseppe Garibaldi.

Una nuotata nel lago di Ghirla

Durante la stagione estiva, si consiglia anche una sosta in iva al lago di Ghirlanderà le cui acque cristalline sono state definite eccellenti dai rilievi effettuati da Ats Insubria. L’area di balneazione è nella zona del campeggio Trelago e accesso e parcheggio sono a pagamento.

La torbiera di Ganna luogo magico in inverno

Mondonico si trova poco lontano da un altro punto molto apprezzato della Valganna, la Torbiera di Ganna. Un luogo che in inverno regala un’esperienza davvero affascinante.

