Mostra fotografica permanente “Brabbia in foto 2024”, il 15 luglio si chiudono le iscrizioni

Ultimi giorni per partecipare con i propri scatti alla seconda edizione della mostra fotografica “Brabbia in Foto 2024” un’opportunità per i fotografi amatoriali e non di esplorare e condividere la loro visione di questo affascinante ambiente naturale, svelando istanti unici del paesaggio e della biodiversità della Palude attraverso la propria arte e sensibilità fotografica.

Le 32 foto della prima edizione del 2022 sono esposte in pannelli di grande formato in una mostra permanente lungo i sentieri a libero accesso dell’oasi, a queste si aggiungeranno i 5 nuovi scatti del 2024 che verranno esposti in autunno in un evento che ancora non è stato svelato.

Come per la prima edizione, Massimo Valerio di Yeehgo e il fotografo naturalista Armando Bottelli, collaboreranno nell’organizzazione e selezione delle foto.

COME ISCRIVERSI

Tutti i fotografi possono visionare il regolamento sulla homepage del sito www.lipupaludebrabbia.it sezione “Brabbia in Foto” https://lipupaludebrabbia.it/regolamento/. Una pagina Facebook “Brabbia in foto” è appositamente dedicata a questo evento.

QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RISERVA NATURALE

L’inaugurazione delle nuove foto è prevista in concomitanza con la festa del Quarantesimo Anniversario della Riserva Naturale, che si terrà in autunno (data da definire). Questo evento speciale celebrerà, non solo le opere premiate, ma anche il costante impegno da parte di Provincia di Varese e Lipu nella conservazione e promozione della biodiversità della Palude Brabbia attraverso numerose iniziative nella giornata conclusiva.