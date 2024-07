Nasce la Pro Castronno, lo staff: “Porte aperte del campo dell’area feste, ai nostri giovani calciatori”

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco e l’amministrazione comunale di Castronno, è nata una nuova realtà sportiva: la Pro Castronno. Questa iniziativa mira a promuovere il calcio locale e creare un ambiente sportivo sano e stimolante per giovani atleti del paese.

Attualmente la Pro Castronno vanta due squadre attive: la squadra Juniores, composta da atleti nati nel 2007 e 2008, e la squadra Open, aperta a giocatori dai 16 anni in su. Tuttavia l’obiettivo è formare altre squadre reclutando ragazzi di diverse fasce di età, e per questo motivo si stanno cercando nuovi atleti pronti a unirsi a questa avventura sportiva.

«Abbiamo lo staff tecnico e i mister – spiega Mara Zanrosso, una delle componenti dello staff dei genitori che ha dato vita alla Pro Castronno- Offriamo un ambiente competente, sereno e stimolante. L’idea è nata quando ci siamo resi conto che i nostri figli amavano ritrovarsi al campo di erba sintetica della nuova area feste. Con altri genitori abbiamo chiesto al sindaco se fosse possibile strutturare meglio queste attività e così abbiamo deciso di dare vita a una società sportiva».

L’idea alla base della Pro Castronno è proprio quella di valorizzare l’area feste di Castronno, che si trova in via Piave 4, e creare un punto di riferimento per il calcio giovanile nel territorio. «L’accordo con la Pro Loco ci consentirà di proporre e organizzare eventi che coinvolgeranno l’intera comunità. Vogliamo portare una ventata di novità e di energia», aggiunge Mara Zanrosso.

Anche il sindaco di Castronno, Giuseppe Gabri, ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova iniziativa: «Siamo molto felici di supportare la Pro Castronno. È un progetto che non solo promuove lo sport, ma rafforza anche il senso di comunità nel nostro paese. I bambini e i ragazzi di Castronno troveranno sempre le porte aperte per crescere e divertirsi in un ambiente sano e accogliente».

Per promuovere questa nuova iniziativa e fornire maggiori informazioni, la Pro Castronno sarà presente con un banchetto informativo durante la festa Bandaran organizzata dalla Pro Loco, che si terrà sabato e domenica nell’area feste di Castronno. Questo sarà un momento ideale per conoscere meglio il progetto, incontrare lo staff e scoprire le opportunità offerte.

La formazione delle squadre è prevista a partire da settembre 2024, con categorie che includono i giovanissimi (Under 10, Under 12 e Under 14) e gli allievi (nati tra il 2010 e il 2009).

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Francesco Bracaglia al numero 338 926 5397 o Mara Zanrosso al numero 338 348 0081, oppure scrivere a procastronno@gmail.com.