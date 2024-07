Nel futuro di Leonardo cresce la collaborazione con Airbus

A dare l’annuncio della firma di un memorandum a Farnbourough, per stabilire nuove collaborazioni tra Airbus e Leonardo è arrivata direttamente da Guillaume Faury, amministratore delegato del gruppo industriale franco-tedesco, che in un’intervista rilasciata a Gianni Dragoni per “Il Sole 24 Ore” ha parlato di «ottimi rapporti», «numerose alleanze» con Leonardo, a cominciare dal settore dei satelliti, e una «presenza forte» in Italia per consolidare la collaborazione sull’elicottero Nh90.

Airbus è un partner industriale e commerciale per l’Italia con oltre 12mila posti di lavoro e 600 milioni di euro acquisti da Leonardo.

La firma del memorandum è avvenuta a Farnborough International Airshow 2024, una tra le più importanti vetrine al mondo per l’industria aerospaziale. In quell’occasione era presente anche il Lombardia aerospace cluster di cui Leonardo è socio.