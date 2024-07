Nel primo consiglio post elezioni, nominata la nuova giunta di Ferrera di Varese

Nel primo consiglio comunale di Ferrera di Varese dopo la rielezione di Marina Salardi a Sindaco, sono stati nominati i nuovi assessori e conferiti incarichi specifici ai consiglieri comunali.

La Giunta comunale è ora composta da Silvano Graglia, con delega a Patrimonio, Polizia Locale e Viabilità strade, e Fabio Bertocchi, con delega a Protezione Civile, Ecologia e Ambiente, Bilancio.

Inoltre, sono stati assegnati incarichi specifici ai consiglieri Vittorio Bianchi, che si occuperà della Gestione del territorio e del servizio idrico integrato; Paolo Cerutti, responsabile per Sanità e salute pubblica; Salvatore Matranga, incaricato per Sport, Politiche giovanili e anziani; Amanda Menotti, che gestirà Pubblica istruzione e Cultura; e Andrea Morabito, che avrà il compito di curare i Rapporti con le associazioni e le Manifestazioni sul territorio.

Durante il consiglio, il Sindaco Marina Salardi, ora al suo terzo mandato, ha pronunciato il suo discorso di insediamento:«È per me un grande onore, insieme ad una grande emozione, assumere nuovamente la carica di Sindaco del Comune di Ferrera di Varese – Ha esordito – penso che se oggi siamo qui è perché è stato ritenuto positivo il nostro modo di amministrare. E questo risultato ci stimola a lavorare: tanto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. Come penso di avere dimostrato in questi 10 anni, sarò ovviamente il Sindaco di tutti i miei concittadini: è un atto doveroso dare risposte alle aspettative di tutti i ferresi, non solo alla volontà di quei 246 cittadini che hanno deciso di continuare ad affidarmi la guida di Ferrera».

Salardi ha anche espresso un invito ai suoi concittadini: «Noi ci prenderemo carico della responsabilità derivante dal voto, unitamente al vostro costante apporto, con suggerimenti, critiche costruttive, partecipazione alla vita comune. Servirà la disponibilità di tutti e di ciascuno a prendersi carico di un piccolo pezzetto per far sì che la nostra comunità sia sempre migliore. Dobbiamo costruire e progettare sempre mettendo al centro la comunità di Ferrera: l’augurio è che davvero si possa lavorare insieme, pur nelle differenze, per rendere migliore la nostra comunità e il nostro territorio».