“Emozioni e racconti… in coro con i canti Alpini”: il Coro Piambello in concerto a Ferrera di Varese

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica corale e delle tradizioni alpine: il Coro Piambello, diretto dal Maestro Renato Orsenigo, porterà in scena “Emozioni e racconti… in coro con i canti Alpini”, un concerto che unisce voci, memoria e sentimento.

L’evento, organizzato presso la sala teatro del Circolo Cooperativa Famigliare di Ferrera di Varese, si svolgerà domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30. L’ingresso è libero, aperto a tutti i cittadini e appassionati.

Attraverso i canti della tradizione alpina, il Coro Piambello offrirà un viaggio musicale capace di evocare storie, luoghi e valori profondamente radicati nel patrimonio culturale delle nostre montagne. Un’occasione per condividere, emozionarsi e celebrare insieme la forza del canto corale.