Nemmeno il caldo ferma i volontari del Cai Senior: tornano le pulizie del verde alla via Sacra di Varese

Non li ha fermati nemmeno la giornata di grande caldo: i volontari del Cai Senior sono entrati in azione il 30 luglio 2024 fin dalle 7 di mattina, e fino alle 12 per pulire il verde sulla via Sacra al Sacro Monte, più precisamente nella parte dalla ottava Cappella sino al Santuario.

Il prossimo appuntamento per gli infaticabili volontari è per ultimare il lavori, quindi per pulire il verde dalla prima alla settima Cappella: lo faranno lunedì 5 agosto a partire dalle 7.

Un lavoro lodevole, a cui tutti i frequentatori della via Sacra devono un grande grazie.