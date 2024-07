\"Non solo moda”, da Gerenzano in passerella contro il bullismo

Si chiama “Non solo moda” e ha un obiettivo importante. È un’associazione che, come dice il nome, va ben oltre quello che è un vestito.

Valentina Giacalone è una fotomodella e modella di Gerenzano ma soprattutto la presidente dell’associazione che organizza eventi e sfilate contro il bullismo.

«Essendoci passata sulla mia pelle – spiega Valentina -, ho fatto diventare le mie Insicurezze dei punti di forza. Organizzo eventi che consistono nel far sfilare ragazze comuni, con le proprie fragilità o ragazze vittime di bullismo. Utilizziamo la moda come mezzo per sensibilizzare il pubblico su questo tema».

«Troppo spesso – prosegue la presidente dell’associazione – ci troviamo di fronte a stereotipi e pregiudizi che limitano la libertà e la sicurezza delle persone. Le ragazze, in particolare, sono costantemente bombardate da idee irrealistiche di bellezza e perfezione. Il nostro obiettivo è quello di lanciare messaggi positivi, contro il bullismo e contro ogni pregiudizio e stereotipo della società odierna. Mi piacerebbe poter divulgare la nostra associazione a più persone possibili per aiutare ragazze, che stanno passando dei brutti momenti come il bullismo o malattie come anoressia, per aiutarle a vedersi. Perché ogni ragazza è bella, ed è abbastanza».