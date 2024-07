Nuovi corsi per aspiranti volontari da Sos Malnate

Sos Malnate ha organizzato due serate di presentazione per diventare volontari dell’associazione. Per presentare l’iniziativa verranno organizzate due serate aperte agli interessati a diventare nuovi volontari con varie mansioni, in particolare soccorso emergenza-urgenza, trasporto non urgente con ambulanze e auto, centralino e Sos Junior (dai 15 anni).

Martedì 17 settembre o giovedì 26 settembre, alle ore 20.45, sono in programma due serate di presentazione del corso. Le presentazioni sono identiche: si potrà partecipare solo ad una delle due serate, basterà scegliere l’opzione in fase di registrazione.

Le presentazioni, che si terranno presso la nostra nuova sede di via Redipuglia 12 a Malnate, saranno identiche: si potrà partecipare solo ad una delle due serate.

Ti preghiamo di iscriverti a questo link: https://tinyurl.com/corsiVolontari

«I corsi sono destinati a chi vorrà diventare volontario – spiegano da Sos -: abbiamo una grande necessità di nuovi volontari e l’impegno per organizzare i corsi di formazione e molto alto. Non abbiamo le forze per poter formare personale per altri enti. Pertanto se non vorrai effettuare volontariato da noi ti preghiamo di lasciare il posto a chi vorrà intraprendere un percorso di volontariato con la nostra associazione.