“Olimpiadi e Pop Corn”: la nuova iniziativa di Sesto Calende che crea comunità nel nome dello sport

Il municipio di Sesto Calende lancia una nuova iniziativa al fine di unire tutti coloro che sono amanti dello sport, ma non solo. (foto d’archivio)

Come noto, domani venerdì 26 luglio avranno inizio le Olimpiadi 2024, che si terranno quest’anno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto.

Tutti coloro che vorranno seguire le gare in diretta avranno la possibilità di farlo negli orari di apertura del palazzo comunale, grazie al led wall che verrà installato proprio nel cortile del municipio e della biblioteca di Sesto Calende.

L’inaugurazione del maxischermo si terrà domani sera, alle 19:30, quando verrà proiettata la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici con un evento speciale ed un aperitivo offerto dal Comune in cui non mancheranno i pop corn.

Non solo sport ma anche cultura

A dare il via a questa iniziativa sono stati l’Assessore alla Cultura Loredana D’Agaro, e l’Assessore allo Sport Michele Ponti, con l’obiettivo di creare l’occasione perfetta per stare in compagnia, ma anche per avere dei momenti di dibattito.

Proprio per questo, il martedì e il giovedì sera diventeranno un appuntamento fisso in cui saranno coinvolti ospiti, atleti, tecnici federali ed esperti per offrire alcuni spazi di approfondimento, con l’obiettivo di coinvolgere quanti più giovani e associazioni sportive del territorio