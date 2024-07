Per la Pro Patria ritiro a Sondalo e prime amichevoli: in calendario c’è il Pisa di Inzaghi

Dopo i primi movimenti di mercato, con l’acquisto di Rovida e il rinnovo di Lombardoni, arrivano le prime date del calendario estivo della Pro Patria, pronta a consegnare a mister Riccardo Colombo la rosa per il settimo campionato consecutivo tra i professionisti della Serie C.

Come comunicato dalla società di Busto Arsizio, i biancoblu si raduneranno ufficialmente alle ore 9.30 di martedì 16 luglio allo “Speroni” per il primo allenamento della stagione 2024/25, per poi partire giovedì 18 luglio verso Sondalo.

In Valtellina, in quella che la società definisce oramai come sua «seconda casa», la squadra svolgerà la sua preparazione fino al 28 luglio compreso. I tigrotti soggiorneranno all’Hotel Delle Alpi mentre gli allenamenti saranno organizzati in due sessioni separate, una alle 9.30 e la seconda alle 16.30. Due amichevoli anche le amichevoli in programma: contro il Grosio e il Pisa di Filippo Inzaghi, altro allenatore e campione del mondo nel 2006 ad affrontare in un test amichevole la Pro Patria dopo Andrea Pirlo la scorsa estate.

STANZANI, MANGANO E GHIOLDI AI SALUTI, ZANABONI IN PRESTITO

Al momento sono tre gli ormai ex tigrotti che sicuramente non saranno presenti al raduno. Dopo più di dieci anni si separano infatti le strade tra la Pro Patria e Giulio Mangano, secondo portiere (l’ultimo anno 7 presenze, 13 gol subiti e un clean sheet), e di Filippo Ghioldi, centrocampista rientrato a marzo (in gol contro la Virtus Verona alla penultima giornata) dopo una lunga serie di infortuni e un’importante operazione al ginocchio nel febbraio 2023. Il contratto dei due (entrambi presenti 6 anni al momento del ritorno in C) non è stato rinnovato, lasciando così svincolati i due giocatori classe 1999. Medesima sorte per il trequartista titolare in maglia #7 Leonardo Stanzani. Il bolognese classe 2000 (6 gol, 4 assist nel 23/24; 7 e 7 nel 22/23) invece ha tuttavia subito trovato un accordo biennale per accasarsi alla neopromossa Carpi, cenerentola nella Serie A 2015/16 (storico il doppio a pareggio a San Siro contro Inter e Milan, contro cui concluse imbattuto anche all’andata) e ripartita dalla D nel 2021 in seguito a un fallimento.

Saluta invece in prestito la diciannovenne punta centrale Emanuele Zanaboni. Dopo i 170′ distribuiti in 8 spezzoni di partita con la Pro nel girone d’andata e i successivi sei mesi trascorsi nella Primavera del Bari (7 gol in 12 partite), Zanaboni continuerà la propria crescita al Monza.

LE AMICHEVOLI DELLA PRO PATRIA

Di seguito il programma delle amichevoli in ritiro:

Mercoledì 24/07 ore 18.00: PRO PATRIA-U.S. Grosio | Stadio Comunale di Sondalo

Sabato 27/07 ore 17.30: Pisa-PRO PATRIA | Centro Sportivo U.S. Bormiese