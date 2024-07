Per l’osservatorio LIUC Private Equity italiano in crescita con 196 operazioni nel 2024

L’Osservatorio Private Equity Monitor (PEM®) della LIUC Business School ha rilevato un aumento nelle operazioni di private equity nel primo semestre del 2024, registrando 196 operazioni rispetto alle 194 dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta il miglior risultato semestrale nella storia ventennale dell’Osservatorio. Particolarmente significativo è stato il mese di giugno, con 38 investimenti contro i 30 di giugno 2023.

Analizzando i dati mese per mese, gennaio ha visto 34 operazioni, febbraio altre 34, e marzo 36, dimostrando una crescita rispetto agli anni precedenti. Nonostante un calo in aprile, con 24 operazioni rispetto alle 39 del 2023, maggio e giugno hanno recuperato con 30 e 38 operazioni rispettivamente.

Claudio Scardovi, Equity Partner e Private Equity Leader di Deloitte, ha commentato: «Il Private Equity Mid-Market in Italia si è dimostrato estremamente resiliente anche nel mutato contesto macroeconomico. Le sue prospettive strutturali di crescita e la capacità di generare over-performance significative e de-correlate rispetto al ciclo economico stanno ponendo le basi per un nuovo ciclo di crescita negli investimenti».

L’Indice trimestrale Private Equity Monitor Index (PEM®I), elaborato dai ricercatori dell’Osservatorio, ha raggiunto quota 767, una delle migliori performance registrate nel secondo trimestre dell’anno.

Geograficamente, il Nord Italia rimane il principale polo per le operazioni di private equity, con la Lombardia che rappresenta il 33% delle operazioni, seguita dal Veneto con il 14% e dal Lazio con il 9%. I settori più attivi sono stati i prodotti industriali (21%) e il terziario (14%), seguiti da alimentare, ICT, beni di consumo e cleantech (11% ciascuno).

L’attività degli investitori internazionali nelle imprese italiane ha costituito il 52% delle operazioni concluse, confermando una tendenza ormai consolidata. All’estero, gli operatori italiani hanno realizzato sei operazioni di investimento diretto e 17 operazioni di add-on, in calo rispetto al primo semestre del 2023.

L’Osservatorio Private Equity Monitor – PEM®, attivo presso la LIUC Business School in collaborazione con AIFI e con il supporto di Advant Nctm, Deloitte, Equita, ESW Europe, Fondo Italiano d’Investimento SGR e Riello Investimenti SGR, monitora da oltre vent’anni gli investimenti in capitale di rischio in Italia. Il PEM® si concentra su operazioni successive alla fase di startup, focalizzandosi su investimenti finalizzati alla crescita aziendale e al replacement buyout, nonché su operazioni nel settore delle infrastrutture.