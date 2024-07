Piano di Governo del Territorio di Varese: documenti online da lunedì e forum pubblico 

Il Comune di Varese ha convocato per il 16 settembre 2024 la prima conferenza e il primo forum pubblico relativo alla VAS, la Valutazione Ambientale Strategica, uno dei passaggi previsti per arrivare al nuovo Piano di Governo del Territorio.

Inoltre, da lunedì 8 luglio sarà a disposizione della città il Rapporto preliminare (documento di scoping) del nuovo PGT di Varese che sarà consultabile online sul sito del Comune, sul sito SIVAS o negli uffici del Comune di Varese in via Sacco, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.00.

Per due mesi dunque si potrà consultare il documento che verrà poi presentato e discusso in due momenti il 16 settembre 2024: alle ore 15 insieme agli enti territoriali e ai soggetti competenti in materia ambientale. Si proseguirà poi lo stesso giorno, ma alle ore 18.00 in Salone Estense, con il primo Forum VAS aperto a tutti i cittadini, in questo incontro pubblico verrà illustrato il rapporto preliminare e si potranno fare osservazioni. Si potranno inviare anche i contributi scritti entro il 30 settembre 2024 agli indirizzi pec: urbanistica@comune.varese.legalmail.it o via mail a pgt@comune.varese.it.

«Il lavoro per arrivare al nuovo PGT è fatto di tanti passaggi diversi, ognuno fondamentale e importante per il futuro della città – spiega l’assessore Andrea Civati – negli ultimi mesi abbiamo svolto decine di incontri pubblici e di quartiere per illustrare il documento strategico che contiene le ispirazioni su cui stiamo costruendo il nuovo Piano di Governo del Territorio. Parallelamente i tecnici del Comune, insieme al Politecnico e all’Università degli Studi dell’Insubria, stanno realizzando tutti i documenti più tecnici.

«Da lunedì uno di questi sarà consultabile dalla città e dai soggetti interessati e poi a settembre ci aspetta un momento importante come quello del Forum pubblico. Tutti questi passaggi hanno come base la condivisione con i cittadini della Varese del futuro, della città che vogliamo e in cui vogliamo vivere. Dunque il percorso del PGt riguarda tutti noi e stiamo cercando di allargare al massimo la partecipazione».