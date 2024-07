Piano transizione 5.0, Elmec Solar spiega come accedere agli incentivi per il fotovoltaico

Giovedì 4 luglio a partire dalle ore 14.30 la Elmec Solar di Brunello terrà un webinar dal titolo “Piano transizione 5.0: come accedere agli incentivi per il fotovoltaico” che approfondirà i dettagli normativi relativi alla bozza del decreto attuativo del Piano di Transizione 5.0. Nel corso dell’iniziativa verranno approfonditi i dettagli ed esaminate le opportunità relative alla bozza del decreto attuativo del Piano di Transizione 5.0, recentemente rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La partecipazione al webinar, che è il secondo appuntamento di una serie di cinque incontri denominati “Strategie Vincenti per le Aziende in Autoconsumo: Navigare il Mercato e Sfruttare gli Incentivi”, è gratuita tramite registrazione al seguente link.

Elmec Solar è un’azienda del gruppo Elmec che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali.

IL PROGRAMMA