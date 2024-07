Piano urbano del traffico e masterplan della stazione nella nuova seduta del Consiglio Comunale di Luino

Giovedì 25 luglio alle ore 20.00 torna a riunirsi il consiglio comunale a Luino. Sul piatto il masterplan per la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario, diverse interrogazioni e il piano urbano del traffico. Ma non solo, 10 i punti all’ordine del giorno:

1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024 – 2026 di cui all’art. 175 c. 8 D.Lgs. 267/2000;

2. Ratifica delle deliberazioni della Giunta comunale n. 88 del 17/6/2024, n. 95 del 1/7/2024 e n. 104 del 15/7/2024 all’oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

3. Comunicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 20.05.2024 ad oggetto: “Variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

4. Esame e approvazione del masterplan dell’assetto paesaggistico – sistema spazi e attrezzature pubbliche: rigenerazione dell’ex scalo ferroviario;

5. Piano Generale Traffico Urbano: esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione;

6. Comunicazione della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Artoni in merito alla valorizzazione della frazione di Voldomino;

7. Comunicazione della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini riguardante parte del perimetro esterno dell’ex fabbrica Ratti;

8. Comunicazione della risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini riguardante la manutenzione dei defibrillatori;

9. Interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini in merito all’intitolazione dello stadio comunale ad Annibale Frossi;

10. Interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini riguardante la situazione dei porti.